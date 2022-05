Estudiante grabó y denunció acoso en entrevista laboral: “Tienes cualidades físicas que engatusan a cualquiera”

Una grave acusación realizó una joven argentina contra un abogado de ese país, a quien denunció haberla acosado sexualmente en una entrevista de trabajo.

Así lo contó en entrevista con Crónica TV el domingo, donde relató el episodio que sufrió, el que habría comenzado el 12 de marzo, cuando el hombre, identificado como Ariel Ramírez, la contactó por un mensaje de Instagram para ofrecerle un puesto como secretaria en su estudio jurídico.

“En mi cuenta tengo escrito que estudio abogacía y que estoy en cuarto año, entonces le contesto y le digo que me interesa”, contó, junto con detallar que “verifiqué en Google si existía el estudio y si este tipo era abogado. Me apareció todo, así que le creí porque después me mandó un link donde aparecía todo el buffet de abogados”.

Es así como terminó accediendo a la cita laboral el 17 de marzo, pero sucedió como esperada. “Cuando entro, me mira de una manera obscena, de arriba abajo, y me dice ‘eres mucho más linda de lo que pensé’, con una mirada totalmente asquerosa y de pajero”, describió.

Ante esto, Sheila decidió grabar en un audio lo que sucedía para dejar registro. “Te contacto a ti, más allá de que seas estudiante de derecho, porque tienes cualidades físicas que te acompañan y que engatusan a cualquier hombre. Yo necesito que seas la loba, no que seas Heidi”, se escucha decir a un hombre en el registros.

“Necesito a una mujer que se convierta en mi cómplice, en mi cómplice para hacer negocios. Tu me atiendes bien a mí y a mi socio, nosotros te atendemos bien a vos”, continúa la grabación.

Además, la estudiante complementó que “ni bien me siento, me confiesa que estaba buscando a una persona sin escrúpulos y me pregunta qué estaría dispuesta a hacer por plata. Yo le contesto que no entendía y él me dice si me acostaría con un hombre por plata. Cuando me duce eso me siento incómoda y aterrorizada, y le digo que no”.

Tras salir del lugar y acordar empezar a trabajar la semana entrante, la universitaria decidió iniciar un proceso legal por lo que vivió.