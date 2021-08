Gritó y salió corriendo de la sala cuando se dio cuenta que el cadáver que utilizarían para su clase de Anatomía correspondía a un amigo. Un suceso traumático que vivió el médico Enya Egbe hace siete años en la Universidad de Calabar, Nigeria.

Según reveló un reportaje de BBC, en ese entonces el estudiante de 26 años se disponía a diseccionar uno de los tres cuerpos ubicados en mesas alrededor de su sala de clase. Sin embargo, momentos antes de iniciar con la lección, se dio cuenta que conocía a esa persona que estaba tendida al frente suyo: era su amigo Divine.

Egbe contó al medio que “solíamos ir a bailar juntos” y que en el cuerpo “había dos agujeros de bala en el lado derecho de su pecho”.

Asimismo, uno de los compañeros de clase del joven decidió acudir a su ayuda una vez que le vio estallar en llanto. Oyifo Ana explicó que “la mayoría de los cadáveres que usamos en la escuela tenían balas. Me sentí muy mal cuando me di cuenta de que algunas de las personas pueden no ser verdaderos criminales“.

Dicha afirmación se sustenta con el hecho de que una ley en Nigeria otorga “cuerpos no reclamados” a las escuelas de Medicina para fines de estudio. Cadáveres que son albergados en depósitos del gobierno y que de acuerdo a un estudio publicado por revista médica Clinical Anatomy, el 90% de éstos corresponden a “criminales asesinados por disparos”.

Luego de este impresionante hallazgo, Egbe dio aviso a la familia de su amigo para que lograran recuperar el cuerpo del joven, quien había desaparecido hace algunos días cuando él y tres amigos fueron arrestados por agentes policiales durante una noche en que regresaban de una fiesta.

Este acontecimiento puso énfasis en las denuncias de violencia policial en Nigeria. De hecho, el año pasado el gobierno estableció paneles de investigación judiciales en diferentes estados del país para indagar en estos casos.