(EFE) – Después de permanecer retenido por más de tres meses en aguas del Canal de Suez, el barco Ever Given volvió a navegar este miércoles gracias a la rúbrica de un acuerdo económico “confidencial” entre las autoridades egipcias y la propietaria del barco, que bloqueó esta importante vía marítima a finales de marzo.

Desde el Gran Lago, ubicado en el tramo central del canal, el barco de bandera panameña ha levantado anclas sobre las 11.20 horas locales y ha retomado su curso hacia el mar Mediterráneo, en medio de una gran expectación mediática.

Tras un “arduo” proceso de negociaciones entre la autoridad del Canal de Suez y la propietaria japonesa Shoei Kisen, la embarcación de casi 400 metros de eslora ha podido volver a navegar libremente.

Lee también: Encuentran nueve cuerpos de los pasajeros del avión desaparecido en el este de Rusia

Según la empresa gestora de la mercancía que transporta el Ever Given, Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), el portacontenedores parará en el puerto de Port Said, en la salida del Canal de Suez al mar Mediterráneo, para una inspección del casco, y seguirá su ruta hacia otro puerto no especificado donde descargará su mercancía.

Aunque el acuerdo es hasta el momento confidencial, el jefe de la entidad gestora, almirante Osama Rabie, dijo en una rueda de prensa que las negociaciones lograron alcanzar “el punto de encuentro” entre las demandas de la autoridad y la empresa propietaria, con la que aseguró que “mantienen una relación amistosa”.

El bloqueo del canal supuso entre 72 y 90 millones de pérdidas en seis días, según la autoridad, que exigió en un principio una compensación de 916 millones de dólares (unos 772 millones de euros, al cambio actual), que aceptó rebajar a 550 millones de dólares (463 millones de euros) por los daños y perjuicios ocasionados.

Lee también: Presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado en su casa

Pero lejos de dar detalles y cifras, Rabie confirmó que Shoei Kisen ha abonado “solamente una suma de dinero y una remolcadora con una potencia de 75 caballos” que llegará en un año, asegurando que no existen “incentivos adicionales ni términos secretos”.

Asimismo, dijo que el dinero se pagará de golpe, sin cuotas, y que la autoridad ya recibió “la confirmación de que la suma de dinero ha sido depositada” tras la partida del Ever Given. Además, “el acuerdo implica que no habrá más reclamaciones después de la salida del buque”, según Rabie.