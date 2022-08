Contiene información clave: Gran operativo en Bolivia para recuperar el celular robado a Evo Morales

Una insólita situación vivió el ex presidente de Bolivia Evo Morales, quien fue víctima del robo de su celular durante una visita a Santa Cruz. El delito generó un gran operativo policial debido a que el aparato contiene información confidencial. Por ahora, no hay mayores antecedentes sobre dónde puede estar el teléfono o quién sería el responsable del hurto. De hecho, la policía ni siquiera sabe si estaba bloqueado o no.