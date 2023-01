“¡Los voy a cortar a todos!”: Ex militar golpeó con fierro a asaltante que amenazó con cuchillo en supermercado

Una particular situación se ha vuelto viral en redes sociales en varios países y llegó hasta Chile. Un ex militar estadounidense fue grabado golpeando a un hombre que intentaba asaltar a los clientes en un supermercado ubicado en el condado de Richland, en Carolina del Sur.

El hecho ocurrió luego de que el sujeto le pidiera específicamente US$20 dólares ($16 mil) a las personas que estaban comprando en la caja de autoservicio. Sin embargo, el individuo sacó un cuchillo. “¡Los voy a cortar! ¡Los voy a matar a todos!”, gritó el hombre en el registro grabado a comienzos de enero.

Sin embargo, con lo que no contaba el delincuente es que dentro del local estaba de paso Demario Davis, un veterano de guerra que con toda la tranquilidad del mundo tomó un objeto de fierro utilizado para separar las filas y, con la base, golpeó la cabeza del hombre.

“Estaba en la caja cuando mi hijo vio a este tipo caminando con el cuchillo. Se dirigió a la sección de atención a clientes y comenzó a mover el arma frente a algunas empleadas, haciendo que salieran corriendo. Entonces le pregunté a una de ellas donde estaba el personal de seguridad y me dijo que ella era seguridad”, indicó a la cadena de noticias Fox News.

La acción de Davis dejó en el piso al asaltante, lo que permitió que el resto de las personas presentes lo retuvieran hasta que llegara la policía.

Todo quedó registrado en un video que grabó LaQuanda Eichelberger, una de las trabajadoras de la cadena de supermercados.

Man wielding a knife is subdued by bystanders in an SC Walmart pic.twitter.com/nLLU72VCaA

— Detect Fights 💕 (@detectfights) January 8, 2023