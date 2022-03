Repudio e impacto mundial ha provocado el caso de violación grupal en contra de una joven en Palermo, Argentina. Un suceso que dejó a seis hombres detenidos y de cara a enfrentar la justicia por el delito de abuso sexual agravado, arriesgando hasta 20 años de cárcel por este acto que ocurrió el lunes al interior de un vehículo en un sector residencial.

Con el pasar de las horas, se han dado a conocer más antecedentes ligados a los responsables de este brutal ataque. Inclusive, la presunta ex pareja de uno de los involucrados acudió a redes sociales para referirse al respecto.

La usuaria identificada como Stef González, apuntó principalmente contra la madre de uno de los imputados. “Ex suegra, vos que no me creías, la respuesta llegó sola”, dijo.

“El violento de tu hijo está escrachado en todos lados”, sentenció en una publicación en Twitter que fue divulgada por TN.

Lee también: Confirman que víctima de violación grupal en Palermo fue drogada previo al ataque

En el mismo posteo, otra persona denominada Cristi, entregó su parecer ante estas declaraciones, asegurando que “estos violentos no se crían solos” y que, por tanto, “las familias son cómplices”.

Otra denuncia pesa contra un imputado

Ángel Pascual Ramos, Tomás Domínguez, Lautaro Pasotti, Ignacio Retondo, Alexis Cuzzoni y Franco Lykan, son los seis sujetos acusados por esta violación grupal. Todos fueron detenidos el pasado lunes y quedaron a disposición de la justicia. Una causa que está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 21, y liderada por el fiscal Eduardo Rosende.

Respecto de Ignacio Retondo, se dio a conocer una segunda denuncia en su contra. Lo anterior fue revelado por Giuliana, una mujer de 21 años, quien acusó que fue violada por él cuando ella solo tenía 14 años.

En conversación con El Trece, la joven sostuvo que “no me sorprendió verlo (Retondo) en las noticias. Una persona que es violador, un perverso, lo va a ser siempre“.

Al mismo tiempo, argumentó que rompió el silencio ya que “no me puedo quedar más callada, pasaron seis años. A veces la justicia en este país no es lo mejor y me indigna”.

Lee también: Madre de uno de los acusados de violación grupal en Argentina: “Si realmente hizo algo lo repudiamos”

Continuando con sus declaraciones, la víctima entregó detalles respecto del abuso que sufrió de su parte: “Lo conozco desde los 11 años, jugábamos al básquet en el club vecinal de Munro. Nos veíamos en partidos, eventos, pero era ‘un hola, chau’. Él me parecía un chico lindo, era alto y jugaba bien”.

“Un día nos cruzamos en el cumpleaños de un conocido en común, fue el 30 de diciembre de 2015. Él estaba con su grupo de amigos, lo saludé y en un momento nos ponemos a hablar, me quiere tocar, le digo que no, que había gente y que no quería… Yo era muy chica, nunca me imaginé ni esperé eso. La estaba pasando mal”, sentenció al respecto.