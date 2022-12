“Estás loco”: Ex policía argentino atacó con un fierro a mecánico tras enojarse por arreglo de su auto

Un preocupante hecho se produjo hace algunos días en la localidad de Suipacha, Argentina, luego de que un hombre atacara a fierrazos a un mecánico tras molestarse por el arreglo de su auto.

Según relató la propia víctima, identificado como Damián, a medios locales, todo se dio porque el agresor le pidió que le instalara un módulo para que no se afecte la instalación eléctrica.

Si bien señaló que esa parte quedó bien, se dieron cuenta que había una nueva falla, pero el trabajador le dijo que lo podía atender recién en 15 días debido a la gran carga laboral que tenía por esos días, lo que desató la furia del sujeto.

“Cuando llegó, me gritó desde lejos ‘¿y flaco, me hiciste el carro?’. Le dije que no y cuando me doy vuelta lo veo venir con una barreta (fierro)”, contó el mecánico, quien solamente atinó a intentar calmarlo.

En el video captado por una de las cámaras de seguridad del taller, se aprecia que Damián le grita en reiteradas ocasiones “estás loco, chabón. Para”, para luego intentar esquivar los ataques de este individuo, que también portaba un revolver.

Con el correr de las horas, se confirmó que el agresor es un ex comisario de la Policía que actualmente está retirado, aunque este no sería su primer conflicto.

“Por lo que hablé con la gente de su pueblo, todos le tienen miedo, es un tipo agresivo, un violento total (…) Espero que pague con la justicia”, señaló el afectado.