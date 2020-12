El ex presidente uruguayo José Mujica dijo que desea ser enterrado junto a su fallecida perra Manuela, su fiel compañera con la que estuvo 22 años.

“Vivió 22 años, lo que es un récord para un perro y está enterrada bajo un secoya”, contó a CNN, el ex mandatario.

Junto a esto, sinceró que “el día que yo me muera… he pedido que me incineren, que me prendan fuego, y mis cenizas las pongan ahí, abajo de ese árbol, junto a Manuela“.

“Mientras más conozco a los humanos, más adoro a los perros“, agregó Mujica, de 85 años.

Manuela fue uno de los animales más queridos por el ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y que murió en 2018.

En diversas entrevistas había comentado el cariño que le tenía a Manuela, la que solo tenía tres patas.

Los restos del animal se encuentran en la finca donde vive Mujica junto a su pareja, Lucía Topolansky.