“Siempre estaban conmigo”: Ex sin hogar celebró su cumpleaños con amigos que conoció y viven en la calle

Un hombre que por muchos años vivió en la calle nunca se olvidó de sus raíces y decidió celebrar su cumpleaños con las personas sin hogar con las que compartió y hasta el día de hoy son sus amigos.

Kaká D’Ávila vive en Porto Alegre, Brasil, y por mucho tiempo vivió en plazas y rincones de la capital de Rio Grande du Sol, donde conoció a varias personas que estaban en su misma situación.

En su cuenta de Facebook, el hombre compartió varias fotografías de la fiesta que realizó durante el fin de semana en la plaza en la que vivió y aseguró que “ahí es donde hice grandes amigos”.

“Hubo momentos en los que temblaba de frío y lloraba de hambre, ¡pero siempre estaban conmigo! ¡No hay mejor lugar para celebrar mi cumpleaños! Cuando llegues a donde vas, no olvides de dónde vienes”, reflexionó en el post.

En la celebración, D’Ávila puso decoraciones con globos y varias bandejas con comida y bebestibles para compartir con sus amigos sin hogar.

“No importa a dónde vayas, nunca olvides de dónde vienes. Esa frase refleja exactamente lo que pasé”, confesó a Só Notícia Boa.

Tras salir de la calle, el hombre se dedicó al trabajo social y terminó siendo electo como concejal por Porto Alegre.

“En todos mis cumpleaños no pido regalos, solo pido 1 kg de alimentos no perecederos o canastas básicas. Y estas donaciones de alimentos las entrego a familias que no tienen para comer”, contó al medio brasileño.