Víctima tenía problemas de salud mental: Exmilitar mató a imitador de Michael Jackson en metro de Nueva York

Impacto es lo que causó la muerte de un imitador de Michael Jackson, con antecedentes de enfermedad mental, en el metro de Nueva York, quien falleció luego de que un exmarine (exmilitar) lo estrangulara en el vagón, hecho que quedó registrado en videos.

Ocurrió el pasado 1 de mayo en un tren F del transporte subterráneo de la Gran Manzana, cerca de las 2:30 pm, según los reportes de la policía.

El principal sospechoso ahora arriesga cargos penales justo cuando se dieron a conocer nuevos antecedentes sobre el caso que terminó en la muerte de Jordan Neely, de 30 años.

El forense determinó que Neely murió a causa de las compresiones en el cuello que le realizó el ex infante de marina, de 24 años, consignó Daily News.

Neely era conocido en la zona de Times Square y en el metro al realizar imitaciones del fallecido cantante Michael Jackson, pero el último tiempo era considerado como una persona sin hogar.

Since it’s all about color to brown skin guy, his name is Juan Alberto Vazquez his Twitter account@juansinatra due to his brown skin he’s not mention, however, the white man is the white guy conspiracies conspiracies Black people would not stop until they destroy white people… pic.twitter.com/4EYpsMRqdf

— Casper Anthony (@NYCASPERFLA) May 4, 2023