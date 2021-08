Funcionarios del Departamento Forestal del estado de Uttarakhand, en la India, encontraron un raro espécimen de una serpiente cobra con dos cabezas.

De acuerdo a lo publicado por Hindustan Times, miembros de dicho organismo llegaron a una zona industrial de la ciudad de Vikasnagar tras recibir un llamado de alerta por la presencia del extraño reptil.

Lee también: Pareja funda secta y gana millones: Aseguran ser Jesús y María Magdalena

Al respecto Adil Mirza, quien tiene una larga experiencia en el Departamento Forestal, dijo al citado medio que “en mis 15 años como cazador de serpientes, nunca me había encontrado con un espécimen así. Es una serpiente muy rara”.

Los especialistas señalaron además que la cobra medía aproximadamente 45 centímetros de largo y que aparentemente había nacido hacía menos de dos semanas.

Lee también: Mujer acusó a Bob Dylan de haber abusado sexualmente de ella a los 12 años

El reptil fue enviado a un centro de rescate de animales silvestres, donde los médicos veterinarios la examinarán y determinarán si la liberan o si la mantienen en cautividad para someterla a estudio.

Uttarakhand forest officials have rescued a rare two-headed cobra from Kalsi forest division of Dehradun district.

(@neerajsantoshi reports)https://t.co/Ox3wSNfOtZ

— Hindustan Times (@htTweets) August 13, 2021