Una fuerte explosión se registró este jueves en el aeropuerto de Kabul, capital de Afganistán, información que fue confirmada por el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby.

De acuerdo a lo publicado por CNN en español, se trataría de un ataque suicida que se produjo en una de las puertas de entrada del recinto, información entregada por funcionarios estadounidenses y la cual ya está en conocimiento el presidente Joe Biden.

Posteriormente, el propio Kirby confirmó en su cuenta de Twitter que hasta el momento hay un “número desconocido de víctimas”, entre los que hay civiles y también nortemaericanos.

También, aclaró que hubo una segunda explosión en las cercanías de un hotel de Kabul.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021