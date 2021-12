Este viernes se registró una impactante explosión, producida a partir de incendio en un depósito de armas dentro de un campo de refugiados palestinos Burj Alshamali, que está ubicado en las cercanías de la ciudad de Tiro, en la zona sur del Líbano.

Se reportaron decenas de muertos, además de algunos heridos, pero aún no se ha entregado una cifra oficial.

Según la información preliminar, aún se desconocen las causas del incidente, pero de acuerdo con CNN Árabe, “se encontró que una munición estalló en uno de los centros islámicos palestinos de Hamas”. Luego de la gran explosión que se pudo escuchar en el lugar, se han seguido generando otras más pequeñas, lo cual ha dificultado controlar las llamas.

El medio citado confirmó también que “el ejército libanés acordonó la zona e impidió la entrada y salida del campamento, dijo Agencia Nacional de Noticias”. Asimismo, se señaló que “las autoridades libanesas abrieron una investigación para conocer las circunstancias del accidente”.

Durante la tarde de esta misma jornada, comenzaron a circular en redes sociales algunos registros del momento en que se produjeron estas explosiones múltiples.

