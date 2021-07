(EFE) – El Gobierno de Dubái afirmó este miércoles que el incendio provocado por la explosión de un contenedor a bordo de un barco en el puerto emiratí de Yebel Alí, uno de los más grandes del mundo, está ya “bajo control” y no ha causado víctimas.

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj

