Los bombardeos continúan siendo parte del desolador presente en el territorio ucraniano. Situación que se remonta al pasado miércoles, cuando Vladímir Putin anunció una operación militar en el país vecino a fin de “resguardar” al Donbás, ocasionando una escalada de violencia que ha provocado la muerte de civiles y un masivo éxodo hacia naciones como Eslovaquia, Polonia y Hungría.

En este contexto, regido además por la petición de ayuda internacional por parte del presidente Zelensky, es que durante la noche de este 2 de marzo, hora local, se reportó la explosión de un misil ruso en la principal estación de tren ubicada al sur de Kiev, capital de Ucrania. Un lugar donde miles de familias se encuentran a la espera de poder evacuar dicha ciudad.

Lee también: “El mundo ha elegido la paz”: ONU exige el retiro inmediato de las tropas rusas de Ucrania

Según señaló la compañía ferroviaria estatal de Ucrania, Ukrzaliznytsya, esta arremetida produjo daños menores en la estación y se desconoce el número de víctimas asociadas al bombardeo, consignó Daily Mail. Asimismo, informaron que los trenes continuaron operando pese a los temores de una afectación al servicio.

Se trata de un hecho especialmente preocupante, considerando que miles de civiles, entre ellos niños, han estado haciendo filas en las estaciones de tren para escapar de la ciudad ante la amenaza del avance de un convoy ruso. De hecho, autoridades como el propio Zelensky han confirmado que el objetivo de Rusia es derrocar al gobierno y, por tanto, el primer objetivo sería él y su familia.

Por otro lado, desde la oficina del gobierno ucraniano dieron a conocer que la estrepitosa explosión también ocurrió cerca del Ministerio de Defensa del país. Añadieron que se trató de un ataque con misiles y que no había claridad respecto de dónde impactó el objeto.

Lee también: Dramático testimonio de chilena en Ucrania: “Ahora le disparan a la gente, es un exterminio”

De acuerdo con el medio citado anteriormente, informes no oficiales indican que dos misiles fueron lanzados al Ministerio de Defensa de Ucrania y que uno de ellos fue derribado.

Finalmente, cabe consignar que los registros de cámaras de tránsito que captaron el bombardeo fueron ampliamente difundidas en redes sociales, evidenciando que el momento en que se percibió la explosión fue a eso de las 20:50, hora local (18:50 GMT).

Video of the Russian strike near the train station in Kyiv #Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/083mvih1ud

— Aleph א #IStandWithUkraine 🇺🇦 (@no_itsmyturn) March 2, 2022