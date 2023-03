Insólito: Expulsan a parlamentario youtuber japonés por no asistir ni una sola vez a alguna sesión

Un insólito hecho quedó al descubierto en Japón, país donde un parlamentario, quien también es youtuber, fue expulsado de sus funciones por no asistir nunca a cumplir sus labores políticas. Se trata de Yoshikazu Higashitani, quien no fue a ninguna sesión en el Parlamento durante los siete meses que estuvo. El ahora ex político es conocido como Gaassy en YouTube, plataforma en la que comenta sobre farándula.