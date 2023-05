Expulsaron a estudiante no binaria de su graduación por ir con traje y se hizo viral: “No comprometeré lo que soy”

Se supone que una fiesta de graduación es una ocasión especial, ya que marca el final de un capítulo en la vida de cualquier estudiante. Pero, por desgracia, para B Hayes significó vivir un amargo episodio después de que su escuela le prohibiera asistir por negarse a cumplir con el código de vestimenta.

Enojada con la insólita decisión del establecimiento, la estudiante, que se identifica como persona no binaria, fue hasta su cuenta de Instagram para explicar la historia completa, la cual acompañó con una foto en la que aparece sosteniendo un cartel con un poderoso mensaje.

“Me llamo B Hayes. Tengo 18 años y he estado asistiendo a Nashville Christian School (en Estados Unidos) durante 13 años”, comenzó relatando la joven. “Hoy ha sido mi baile de graduación y no me han dejado entrar porque llevaba traje”, denunció en la publicación.

“No debería tener que conformarme con la femenidad para asistir a mi baile de graduación. No comprometeré lo que soy para encajar. ¿Quiénes son ustedes para decirnos lo que significa ser mujer?”, reflexionó en la red social.

Fue invitada a un concierto de Taylor Swift

En ese sentido, cabe mencionar que la Escuela Cristiana de Nashville tiene un estricto manual de creencias en torno al género, según se puede observar en su página web. “Identidad – Dios nos creó como varón o mujer, y viviremos coherentemente con el género que Dios eligió para nosotros“, dice una línea en particular.

Para dar respuesta a la polémica, el recinto educacional publicó un comunicado y apeló al mencionado código. “Todos los estudiantes y las familias son conscientes y firman un acuerdo con estas directrices cuando se inscriben“, dijeron, asegurando también que los requisitos de vestimenta para el baile se dieron a conocer a toda la comunidad.

“Aunque ciertamente respetamos el derecho de un estudiante a no estar de acuerdo, todos nuestros estudiantes saben por nuestro manual escolar que cuando no siguen tales expectativas en eventos patrocinados por la escuela, se les puede pedir que se vayan“, concluyeron en la misiva que recogió el sitio Unilad.

La publicación, en tanto, explotó en Instagram y hasta ahora supera los 25 mil me gusta. Su repercusión fue tal, que la cantante y compositora Phoebe Bridgers invitó a la chica a presenciar su concierto y el de Taylor Swift en Nashville con la intención de recompensar a la estudiante por el mal rato.