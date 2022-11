Todo partió por un “robo” de asiento: Extraños que se pelearon en pleno vuelo terminaron felizmente casados

The Sun

Dos extraños que se conocieron al discutir por un asiento de avión se casaron a seis años del incómodo momento.

Adaya Cohen, de 28 años, pensó que Michael Hoffman, de 31, le había robado el asiento de la ventana en un vuelo de Londres a Tel Aviv.

La situación hizo que se pusieran a discutir, luego conversar y, finalmente, se conocieran, puesto que una vez culminado el viaje Hoffman buscó a la joven a través de internet.

“Por alguna razón, me sentí muy cómodo al abrirme a una completa extraña, que es algo que no era normal para mí, pero sentí esta conexión eléctrica”, dijo el hombre al medio británico The Sun.

Luego de seis años se casaron en la misma playa de Israel donde tuvieron su primera cita y el pastel de bodas se asimilaba al avión en el que viajaron cuando se conocieron.

Por su parte, Adaya explicó al medio inglés que “nos casamos seis años después de nuestra primera cita y dos días después de la fecha del vuelo”.