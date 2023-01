Arrestan a hombre que atacó con machete a policías durante Nochevieja en Nueva York

Trevor Bickford (19) atacó a tres policías con un machete durante las vísperas de Año Nuevo en las cercanías de Times Square. El sospechoso enfrenta dos cargos de intento de asesinato y dos cargos de intento de agresión a funcionarios policiales, señaló el Departamento de Policía de Nueva York.

El ataque fue catalogado como un acto de “extremismo islámico” y no se descartan cargos por terrorismo, afirmó un alto funcionario policial que declaró anónimamente para The New York Times.

Bickford fue arrestado dos días después de que, la noche del pasado sábado, blandiera el arma cortopunzante contra tres oficiales en medio de un control de seguridad a las afueras de Times Square, en la intersección de West 52nd Street y 8th Avenue.

Los funcionarios se encontraban revisando a los asistentes en la famosa celebración de Nochevieja, decomisando armas o artículos sospechosos, cuando fueron sorprendidos por el acusado.

El ataque se produjo cuando el individuo, quien se había radicalizado recientemente, sacó un machete y golpeó a uno de los agentes con la hoja y otro en la cabeza con el mango, luego hizo el intento de atacar al tercer funcionario, quien le disparó en el hombro.

El oficial Cozzolino, que acababa de graduarse de la academia de policía, sufrió una fractura en el cráneo debido al ataque, pero fue dado de alta al igual que la oficial Hanna y el tercer oficial, Louis Iorio.

Bickford permaneció durante los últimos dos días hospitalizado por la herida de bala, pero en condición estable. Además, se mantiene bajo estricta vigilancia.

Los antecedentes del sospechoso

El joven procedente de Wells, a media hora al sur de Portland, Maine, habría viajado específicamente a Nueva York para realizar el ataque, tras dejar una carta de despedida a su familia en un diario que, los investigadores creen, contiene la última voluntad y el testamento del joven.

“Temo mucho que no te arrepientas ante Alá y, por lo tanto, tengo la esperanza en mi corazón de que una parte de ti crea, para que puedas ser sacada del fuego del infierno”, escribió Bickford, según consignó el citado medio.

En su diario, el joven también se refirió a su hermano, a quien llamó “enemigo” por haber entrado al ejército de los EE.UU.

Su familia habría alertado a las autoridades, previo al ataque, acerca de las intenciones del sospechoso de viajar al extranjero y unirse a un grupo terrorista en Medio Oriente. Sin embargo, el sospechoso expresó que sólo viajaría a nivel nacional y logró salir de Maine a principio de diciembre, con varios miles de dólares y el machete.

Debido a los escritos en el diario, hallado en una bolsa desechada en las cercanías, se pudo confirmar sus intenciones de unirse los talibanes.