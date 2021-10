Las plataformas Instagram, WhatsApp y Facebook presentaron una caída mundial en su sistema.

La situación no dejó indiferente a los usuarios. Son herramientas fundamentales para la sociedad. Ya sea para la entretención, el trabajo o los estudios, la nueva era digital está cada vez más presente en nuestras vidas.

Por lo mismo, a través sus respectivas cuentas de Twitter, las plataformas de la compañía Facebook se refirieron a la situación. “Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, expresaron.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

De la misma forma, WhatsApp se sumó a las palabras y agradeció a los usuarios por la paciencia.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021