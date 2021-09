Una polémica tiene en aprietos a la red social Facebook. Y es que una de las funciones de sus videos asoció erróneamente a hombres negros con “primates”, por lo que tuvieron que hacer un cambio en ella este viernes.

La publicación en cuestión correspondía al video de un medio de comunicación británico. Quienes lo vieron, recibieron la recomendación que se entrega automáticamente de “seguir viendo videos sobre primates”.

En declaraciones consignadas por AFP, y luego que usuarios acusaran a la plataforma de racismo, un portavoz de Facebook lamentó esta situación y lo calificó como “un error claramente inaceptable”.

Adicionalmente, el representante del red social entregó las disculpas del caso “con cualquiera que haya visto estas recomendaciones ofensivas”.

Siguiendo esa línea, aseguraron que esta función fue deshabilitada “tan pronto como nos dimos cuenta de que esto estaba pasando”. Con esto, buscan “poder investigar la causa y evitar que esto pase de nuevo”.

Cabe destacar que esta función ya había sido criticada por los internautas con anterioridad. Y es que ya se habían señalado problemas de precisión.

Por otra parte, Darci Groves, quien fue jefa de diseño de contenido de Facebook, criticó esto mediante su cuenta de Twitter. Ahí, junto a una captura de la publicación en cuestión señaló: “Este aviso de ‘seguir viendo’ es inaceptable”.

Um. This “keep seeing” prompt is unacceptable, @Facebook. And despite the video being more than a year old, a friend got this prompt yesterday. Friends at FB, please escalate. This is egregious. pic.twitter.com/vEHdnvF8ui

— Darci Groves (@tweetsbydarci) September 2, 2021