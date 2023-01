Caos por falla masiva en vuelos de EE.UU.: Esto es lo que se sabe hasta el momento

Más de 3 mil vuelos se han retrasado este miércoles en EE.UU. por un fallo en el sistema informático de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), la que ha ordenado que se aplacen todas las salidas dentro del país.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la FAA indicó que ha ordenado a las aerolíneas que suspendan todas las salidas de vuelos domésticos hasta la 09:00 AM (hora local) del este de EE.UU. para “permitir a la agencia validar la integridad de la información de los vuelos y de seguridad”.

En su última actualización, la FAA ha indicado que está progresando en la restauración del sistema averiado y que las salidas se están retomando en los aeropuertos de Newark Liberty y de Atlanta “debido a la congestión del tráfico aéreo en esas áreas”.

El sistema de notificación a las misiones aéreas es un procedimiento que proporciona información esencial para el personal relacionado con las operaciones de vuelo y advierte en tiempo real sobre un estado anormal en el sistema aeroespacial estadounidense.

Update 4: The FAA is making progress in restoring its Notice to Air Missions system following an overnight outage. Departures are resuming at @EWRairport and @ATLairport due to air traffic congestion in those areas. We expect departures to resume at other airports at 9 a.m. ET. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado por el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, de la falla en el sistema de control del espacio aéreo, según informó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un tuit.

“No hay ninguna prueba de un ciberataque en este momento”, indicó Jean-Pierre, quien agregó que Biden ha ordenado una investigación completa para averiguar las causas. De acuerdo con el rastreador de vuelos estadounidense FlightAware, hasta el momento hay 3.578 vuelos retrasados en EE.UU.

There are planes in the air right now but no new departures are allowed by the FAA until after 7am our time. pic.twitter.com/teGN4O9NS2 — Jayson Luber (@Denver7Traffic) January 11, 2023

Flights to US airports have been groundstopped by the FAA until at least 09:30 ET (1430 UTC). This means any flight not in the air already will not be allowed to depart. Image: flights over US now compared to same time last week. About 700 fewer flights airborne now. pic.twitter.com/LmXFlq0LnD — Flightradar24 (@flightradar24) January 11, 2023

Caos en los aeropuertos de Estados Unidos. Falló el sistema NOTAM de la FAA y hay miles de retrasos. United Airlines demoró todos sus vuelos nacionales. Este sistema sirve para que los pilotos tengan información crucial antes de los vuelos — Gabriela Frías (@gfrias) January 11, 2023