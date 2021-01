Una niña de 7 años que sufría maltratos por parte de sus padres y que le había pedido a los médicos que la dejaran morir, falleció en la ciudad de Puebla, México.

El caso causó gran conmoción en el país norteamericano, dejando en evidencia una grave situación de abuso que terminó con la vida de Yatziri.

La menor se encontraba desde agosto en la UCI del Instituto Mexicano del Seguro Social La Margarita, en el que estaba internada por las constantes agresiones que sufrió en su casa.

“No me curen, no quiero volver con mis padres para que me sigan pegando”, le habría dicho la niña a los doctores que la trataban.

Yatziri ingresó al centro asistencial con una hemorragia interna, uno de sus órganos dañado, múltiples hematomas y heridas producto de los maltratos recibidos, de acuerdo a lo publicado por el portal argentino TN.

Por su parte, El Universal reveló que los padres, identificados como Alejandra Viridiana N. y Rafael N., fueron detenidos en septiembre por los delitos de violencia intrafamiliar y abandono.