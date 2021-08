Una joven argentina apareció ahorcada frente a la casa de su novio, dejando una desgarradora nota en la que aseguraba que ya no era feliz y que estaba “cansada de vivir esta vida”.

De acuerdo a lo publicado por Crónica, la familia de Ayelén Delgado, de 26 años, afirmó que la relación entre ambos estuvo atravesada por la violencia física, verbal, psicológica y económica durante 5 años.

El citado medio señala además que la mujer antes de morir acusó en redes sociales que su pololo la había obligado a abortar en contra de su voluntad.

Lee también: Postal enviada por marino inglés desde Valparaíso llegó a Reino Unido 30 años después

“Estoy tan triste que no puedo ni pensar, cómo me lastimo este chabón. Me obligó a abortar diciendo que yo lo quería atar con un hijo. Yo lo quería tener. Me decía que no le diga nada a mi familia. Yo estaba muy enamorada de él y lo que menos quería era que él se sintiera atado a mí”, publicó.

Por otro lado, la joven dejó una nota en su casa en donde afirmaba: “Perdón por todo lo que voy a hacer. Ya no tengo fuerza para seguir. Quiero que quemen todas mis cosas y que me quemen a mí, ya no soy feliz. Me cansé de vivir esta vida. Perdón. Los amo. Mi vida está en ruinas por culpa del gordo”.

La madre de Ayelén aseguró que han existido una serie de irregularidades e incongruencias en la investigación del caso, motivo por el cual pidió que la causa no fuera cerrada como suicidio.

Lee también: Presidente de Afganistán abandonó el país tras la entrada de talibanes a Kabul

“No nos brindaron la totalidad de las cámaras de seguridad, no sabemos con quién estuvo, ni si efectivamente pasó todo lo que se supone que pasó”, relató.

El medio argentino cita que ahora esperan el peritaje del celular de la joven, a la espera de novedades para que la causa pase a otra fiscalía.

En tanto, la familia de Ayelén pide que citen a la pareja para que declare como testigo. Él la hostigaba, no la dejaba salir, le rompía los celulares. Leí las últimas conversaciones que tuvieron y la agresión era continua, los insultos y las acusaciones”, señaló la madre.