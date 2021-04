Joshua Haileyesus, un menor de 12 años, se mantiene en estado crítico luego de haber realizado el desafío “Blackout” en redes sociales, según denuncia su familia. Y es que este reto, famoso en TikTok, se basa en que las personas se ahoguen a sí mismas hasta perder la conciencia.

Según indicó el padre del niño a Fox19, Haileyesus Zeryihun, “es un luchador. Puedo verlo pelear. Rezo por él todos los días”, asegurando que “es desgarrador verlo acostado en la cama”.

Fue el hermano de Joshua quien lo encontró inconsciente en el baño de su casa el pasado 22 de marzo.

De acuerdo con la versión de la familia residente de Colorado, Estados Unidos, el menor habría tratado de asfixiarse con un cordón de zapato para cumplir este desafío de ver cuánto tiempo podía contener la respiración.

Los doctores que atendieron al niño le advirtieron a la familia que Joshua tiene muerte cerebral, lo cual es irreversible. Por tanto, sus seres queridos deben estar listos para despedirse de él.

“Les suplicaba en el suelo, suplicando que me dieran algo de tiempo, que no se rindieran con él. Si me rindo con él, siento que me estoy alejando de mi hijo“, añadió Haileyesus Zeryihun al medio.

Otro dato sobre este caso apunta a que Joshua, días antes de lo ocurrido, le habría manifestado a su hermano que podría contener la respiración por un minuto.

Y mediante la divulgación de este triste suceso, la familia espera que esto ayude a que los padres pongan atención sobre sus hijos y no permitan que estas cosas sucedan.

“Estoy pagando el precio ahora mismo. Estoy viviendo la vida, y odio que otros padres pasen por esto”, concluyó el padre de Joshua.