“Uno de los momentos más especiales”: Padres retomaron estudios universitarios y se graduaron junto a su hija

Una inolvidable jornada fue la que vivió Ashley Adams el pasado 13 de mayo, día en el que se graduó de la Universidad Luterana de Texas, en Estados Unidos.

Se trató de una inédita ceremonia, ya que sus padres, Robyn y Greg, también recibieron sus títulos universitarios en la misma instancia.

Ambos habían dejado los estudios para formar una familia, pero recientemente los retomaron y pudieron finalizar este proceso junto a su hija.

La decisión fue previamente consultada con su hija, quien no dudó ni un segundo en mostrar su apoyo a la iniciativa: “¡Háganlo!”, les dijo.

“No puedo expresar lo orgullosa que estoy de mis padres. No solo por volver a la escuela, sino también por aprovechar al máximo su tiempo aquí”, expresó al portal de la institución.

Ashley estudió Educación y se especializó en Matemáticas, mientras que su madre estudió una maestría en Contabilidad. Su padre, quien era un veterano retirado del Ejército, se decidió por negocios.

“Creo que han tenido tanta presencia en el campus, y tengo mucha suerte y estoy orgullosa de llamarlos mis padres. Graduarme con mi familia va a ser uno de los momentos más especiales de mi vida”, aseguró Ashley.

De acuerdo con la casa de estudios, Ashley tiene planes de ejercer como profesora de matemáticas y Greg trabajará en recursos humanos de la Base de la Fuerza Aérea Randolph, mientras que Robyn será auditora asociada de la firma de CPA Forvis.

For the first time in TLU history, the Adams family walked the stage together and accepted their diplomas! Congratulations Robyn, Greg, and Ashley!

— Texas Lutheran University (@txlutheran) May 16, 2023