Fuertes imágenes se han viralizado esta jornada del jueves 19 de agosto vía Twitter, las que muestran como familias intentan pasar a sus hijos e hijas a los soldados británicos desde atrás de los muros con alambres de púas que impiden el paso al aeropuerto de Kabul.

Lo anterior, debido a la creciente desesperación e incertidumbre que sufren miles de ciudadanos y especialmente las mujeres, debido del ascenso al poder por parte de los talibanes, grupo fundamentalista Islámico, debido a sus extremas y violentas medidas para gobernar.

En ese contexto, miles de afganos, han intentado huir del territorio a diversos países vecinos y del mundo en calidad de refugiados, llegando en masa al aeropuerto ubicado en la capital del país asiático. Las imágenes muestran cómo desesperadamente, las personas buscan que los menores, puedan salir y así a optar por un futuro diferente.

People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1

— Matt Zeller (@mattczeller) August 18, 2021