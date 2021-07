Este domingo 11 de julio, Cuba vivió una de las protestas más grandes en su historia. “Abajo la dictadura” o “Patria y vida” son algunas de las consignas que se pueden observar en las calles del país caribeño en contra del gobierno de turno liderado por el gobernante Miguel Díaz-Canel.

En ese contexto, cientos de cubanos comenzaron a manifestarse en las calles de San Antonio de los Baños, a pasos de La Habana, para que luego se extendieran a lo largo de todo el territorio.

Las protestas, en primera instancia, se ocasionaron luego de que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel rechazara el “corredor humanitario” que no fuera proveniente de Organizaciones no Gubernamentales u otros cubanos en el extranjero. Además, apagones eléctricos y falta de insumos básicos desencadenaron la revuelta social.

Quienes han alzado la voz en las calles de la isla, sufrieron la represión por parte de las autoridades de turno, llamando a los “revolucionarios” a combatir a quienes se manifiestan en las calles. La policía del país ya ha registrado a más de 100 detenidos. Por otra parte, el fotógrafo español de la agencia Associated Press (AP), fue agredido por los uniformados.

En ese sentido, diversos famosos han tenido palabras de apoyo para quienes lo están pasando mal en estos momentos, abogando por la libertad del pueblo y el fin a la miseria que viven ciudadanos y ciudadanas del territorio cubano, utilizando el hashtag “SOSCUBA”.

“Nuestros hermanos y hermanas en Cuba necesitan que informemos al mundo lo que están viviendo el día de hoy. Llenemos las redes antes de que quiten el internet en el país. Ayuda humanitaria para Cuba ya”, publicó junto a un video en sus redes sociales, el cantante puertorriqueño Ricky Martin.

Asimismo, la compositora mexicana Julieta Venegas subió un clip a sus redes oficiales, solidarizando con el pueblo cubano y pidiendo “el fin a la dictadura”.

También fue el caso de la cantante urbana Natti Natasha, quien publicó la etiqueta SOSCuba.

Por su parte, el cantante de Gente de Zona Alexander, publicó un video añadiendo a la causa y solicitando “una intervención humanitaria”

También fue el caso de Residente y Ozuna, ambos cantantes puertorriqueños que mostraron su solidaridad con la isla, pidiendo ayuda externa para enfrentar la pandemia del COVID-19.

“Hay una gran crisis en este momento en Cuba y necesitamos su ayuda para difundir la conciencia. Las muertes por COVID están aumentando rápidamente y debido a la falta de medicamentos, recursos, necesidades básicas e incluso alimentos, muchas personas están muriendo“, publicó la cantante y compositora cubana-estadounidense Camila Cabello, conocida por haber formado parte del grupo femenino Fifth Harmony.

