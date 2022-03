(EFE) – Muchos ucranianos ven en él un “ángel de la guarda” frente a los ataques rusos, pero nada prueba la existencia del piloto militar conocido como el “Fantasma de Kiev”, cuya identidad se ha fabricado con una foto de 2019, el nombre de un personaje de videojuego y la cara de un abogado argentino.

Un tuit de una cuenta oficial de Ucrania y una fotografía antigua publicada por el ex presidente Petró Poroshenko han contribuido estos días a propagar en redes sociales y medios de comunicación la leyenda del piloto ucraniano anónimo que derribó a más de seis aviones de combate rusos -la cifra más extendida habla de diez- desde su caza MiG-29 Fulcrum.

Please let the Ghost of Kyiv be real ✈️ 💀💀💀💀💀💀pic.twitter.com/Z4ryFRjd11

— @jason calacanis (@Jason) February 25, 2022