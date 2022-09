Todo lo que se sabe sobre Fernando Sabag, el hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández

35 años de edad y de nacionalidad brasileña. Esos son los primeros antecedentes que se conocen de Fernando André Sabag Montiel, el hombre detenido por el intento de homicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández.

Tras la conmoción mundial que provocaron las imágenes que registraron el hecho, el hombre fue puesto a disposición de la justicia luego de que el presidente Fernández solicitara que se “esclarezca rápidamente las responsabilidades”, según informó en cadena nacional.

De acuerdo con informaciones preliminares, el arma que ocupó Sabag tenía cinco proyectiles, pero falló en percutar el disparo debido a que se encontraba mala la corredera. Por este motivo, la pistola no habría hecho el movimiento hacia atrás y, como la bala no ingresó, esta no salió cuando el arma fue gatillada.

Inmediatamente, Cristina alcanzó a cubrirse el rostro y a agacharse, mientras que el hombre fue atrapado, cayendo con junto con él el arma empleada. Ante esto, el abogado de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón, aseguró que “falló la custodia”.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad al sitio trasandino Página/12, el arma que utilizó Sabag fue una pistola Bersa calibre 40.

Por otro lado, aunque nació en Brasil, el hombre tiene la residencia en Argentina desde 1993, mientras que, según trascendió en la prensa de ese país, Fernando André se dedica al rubro del servicio de transportes.

De acuerdo con registros comerciales, el brasileño figura como dedicado al “servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar (incluye servicios urbanos especiales como charters, servicios contratados”.

Finalmente, distintos medios revelaron que el detenido fue interceptado en 2021 a bordo de un auto sin patente. Allí, y tras ser registrado por la policía, se le encontró un cuchillo de 35 centímetros de largo, por lo que se le agregaron antecedentes que fueron archivados tiempo después.