Indignación fue lo que provocó una polémica fiesta realizada dentro de un avión con famosos e influencers canadienses, quienes no respetaron las medidas sanitarias al fumar y beber en el aire, además de no portar mascarilla.

Todo ocurrió el pasado 30 de diciembre en un vuelo charter entre Montreal y Cancún de la compañía Sunwing, el que trasladaba a las figuras televisivas hacia un evento en la ciudad mexicana.

En las imágenes difundidas se puede ver a las personas sin mascarillas, no respetando la distancia social y bebiendo alcohol, situación que causó la indignación del primer ministro de Canadá y que significó que las autoridades iniciaran una investigación ante la irresponsabilidad de los hechos ocurridos en medio del alza en los casos nuevos de coronavirus.

Lee también: Dio a luz en un avión y abandonó a su guagua recién nacida en el basurero del baño

Según el medio Le Journal Montreal, había más de un centenar de personas en el interior de la cabina de vuelo. “Eran más de cien. Varios influencers, incluidos los participantes de los reality shows Occupation Double e Isle of Love. Fue tan violento y peligroso que los auxiliares de vuelo se refugiaron en el fondo del avión durante todo el vuelo”, señaló una fuente anónima.

“Este es un caso extremo que no respeta varias reglas de Transport Canada. No usan mascarillas. Además, no puedes beber una botella personal grande de Grey Goose como esa a bordo. Vemos a alguien fumando un cigarrillo; incluso electrónico, está prohibido. Todo en el video va en contra de las reglas”, dijo Dominic Levasseur, presidente del sindicato de azafatas de la aerolínea.

Por otro lado, el organizador del viaje, James William Awad, insistió en que el cuestionado grupo siguió todas las recomendaciones y medidas sanitarias. “Viajar no es ilegal. También tenemos una investigación sobre Sunwing. No puedo hablar mucho de eso por el momento”, expresó.

Lee también: Joven que vendía golosinas para pagar la universidad murió de cáncer: Era conocido como “Dulce Estudiante”

La frustración del primer ministro candiense

Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, se refirió a la fiesta y confesó sentirse “muy frustrado” con los videos que se publicaron en las redes sociales, consignó el medio 20 minutos.

Además, señaló que los participantes pusieron al personal de la aerolínea “en peligro con su total irresponsabilidad”. “Es una bofetada en la cara”, expresó.

Finalmente, los famosos e influencers se enfrentan a multas de hasta 5.000 dólares canadienses, 3.917 dólares estadounidenses.