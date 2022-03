En menos de 24 horas la imagen dio vuelta al mundo. La periodista rusa Marina Ovsyannikova desafió al Kremlin en plena transmisión del canal estatal de la televisión de Rusia. La mujer no alcanzó a estar ni 20 segundos al aire porque rápidamente la censuraron con otras imágenes, sin embargo, el cartel alcanzó a ser leído y fue ampliamente viralizado. En ese sentido, no se supo más de ella, quien se desempeñaba como editora, hasta que salió del tribunal 48 horas después de su detención. “El interrogatorio duró más de 14 horas, no me permitieron contactar a mis familiares ni me proporcionaron ayuda jurídica”, relató. Tras los hechos, solo recibirá una multa de 289 dólares, pero Rusia ya informó que abrirá una investigación en su contra donde podría enfrentar 15 años de cárcel. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que condenan todo tipo de encarcelamiento de periodistas y toda manipulación. Además, comunicó que se emprenderán medidas diplomáticas destinadas a ofrecer protección para la afectada. Por su parte, Ravina Shamdasani, portavoz de la ONU, hizo un llamado a las autoridades rusas a no ejercer represalias por “ejercer su derecho a la libertad de expresión”.