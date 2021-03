El periodista argentino Jorge Lanata se ha convertido en el centro de críticas y cuestionamientos luego de una polémica frase en la que se refirió al cuerpo de una joven de 18 años mientras comentaba una noticia.

En el noticiero TN Central, el comunicador conversaba este lunes junto a Nicolás Wiñazki y Carolina Amoroso sobre el escándalo de las vacunaciones VIP en el país, que incluyó a jóvenes que no son grupos de riesgo.

Nicolás Wiñazki hizo referencia a Stefania Desiree Purita Díaz, becaria de la secretaría de Educación de la municipalidad de Avellaneda y que fue vacunada a sus 18 años, división que hasta noviembre del año pasado estaba a cargo del actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Fue entonces que Lanata lanzó: “¿Viste a la becaria de (Jorge) Ferraresi?”. Wiñazki sólo le respondió “18 años”, mientras que el periodista insistió en si había visto fotos de ella.

“Digamos la verdad, en la que está con la camiseta de Racing tiene un lindo culito la becaria“, agregó, mientras Carolina Amoroso demostró su evidente incomodidad.

Ante las críticas, este martes Lanata realizó una columna en el espacio televisivo en la que acusó que “la discusión sobre vacunación de privilegio quedó eclipsada por un mal chiste o, en todo caso, una observación menor“.

Sobre su comentario, afirmó que “a lo mejor fue demodé, o políticamente incorrecto o simplemente idiota” y agregó que “a mí no me gusta ese tipo de chica exuberante”.

“En la cultura de la época, lo que hice no está nada bien, y no me importa”, dijo. “Yo hice mi carrera de manera políticamente incorrecta. Es lo que yo soy, no quiero ser un tipo políticamente incorrecto”, cerró.

En la instancia también estuvo presente Marina Abiuso, editora de género de TN, quien apuntó a que “el punto está en que el cuerpo de esta mujer no era tema de debate, no era una cuestión”.

“Yo no hablo de lo que me erotiza al aire al dar una noticia. Acá hay una diferencia: los comentarios sobre los cuerpos de las mujeres no tienen el mismo peso y efecto en la esfera pública que los que son sobre el aspecto de los varones. Las cuestiones que hablan de nuestros cuerpos condicionan cómo nos presentamos y cómo habitamos el espacio público. Por eso ahí hay una diferencia”, cerró.