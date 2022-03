Durante la jornada de este viernes 4 de marzo, tropas rusas atacaron la central nuclear de Zaporizhzhia, lo cual podría haber generado una “amenaza a nivel mundial”. La planta de energía, finalmente tomada por las tropas del gigante asiático, funciona con reactores a base de materiales altamente peligrosos como el uranio. Por fortuna, el misil lanzado a la planta, no dio con algun reactor, ya que las consecuencias habrían sido fatales. Por otra parte, es importante detallar que la central solo genera energía eléctrica y no armamento nuclear. La autoridad ucraniana indicó que no hubo aumento de radiación en la zona. Otro dato relevante es que la planta entró en funcionamiento en 1985, es decir, era parte de la Unión Soviética, por lo que Rusia conoce su funcionamiento a la perfección.