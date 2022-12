Futbolista iraní Amir Nasr-Azadani es condenado a muerte tras apoyar protestas de mujeres en su país

(EFE) – La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) ha pedido a través de sus redes sociales el levantamiento “inmediato” de la amenaza de pena de muerte con la podría ser castigado por las autoridades iraníes el futbolista Amir Nasr-Azadani.

“FIFPRO está conmocionado por las informaciones acerca de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo“, reza el comunicado.

El deportista fue detenido por defender públicamente los derechos y libertades de las mujeres de Irán.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022