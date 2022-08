El insólito caso de un futbolista que no pudo ir a su matrimonio y mandó a su hermano a ocupar su lugar

Un insólito caso se dio a conocer en Sierra Leona, donde un hombre no pudo asistir a su boda y envió a su hermano en su lugar.

Se trata del jugador del fútbol, Mohamed Buya Turay, de 27 años, quien se perdió su propia boda para unirse al club sueco Malmo FF.

Según él mismo contó al periódico sueco Aftonbladet, su hermano lo reemplazó en la ceremonia religiosa.

Esto, porque el matrimonio por la iglesia estaba programado para el 21 de julio, pero el club quería que el joven se uniera a ellos lo antes posible, por lo que se perdió la ceremonia y fue presentado en Malmo el 22 de julio.

“Nos casamos el 21 de julio en Sierra Leona. Pero no estaba allí porque Malmo me pidió que llegara antes”, explicó.

En todo caso, Mohamed se había casado por el civil días antes con su novia y posó para las fotos con sus trajes de boda antes de partir hacia Suecia.

🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun

I can’t wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF

— Mohamed Buya Turay 🇸🇱 (@turay_buya) July 31, 2022