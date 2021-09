Este martes, las autoridades confirmaron que los restos humanos hallados en el Parque Nacional Grand Teton son de Gabby Petito, la joven youtuber a la que se le perdió el rastro a fines de agosto en Estados Unidos.

De acuerdo a CNN, el domingo pasado se encontró un cuerpo con características similares al de la joven de 22 años, sin embargo fue recién este martes cuando la autopsia confirmó la noticia. Los restos fueron hallados en un campamento en el Bosque Nacional Bridger-Teton, Wyoming.

El Dr. Brent Blue, médico forense del condado de Teton, indicó que la causa de muerte fue un homicidio, según los informes preliminares, informó el FBI de Denver en un tuit, aunque detallaron que “sigue pendiente de los resultados finales de la autopsia”.

Por otro lado, el FBI también indició que Brian Laundrie, el novio de Petito, ahora es una persona de interés. “Cualquiera con información sobre el papel del Sr. Laundrie en este asunto o su paradero actual debe comunicarse con el FBI”, dijo Michael Schneider, agente a cargo del caso.

Según consignó CNN, una declaración jurada de la Policía indica que, antes de la desaparición de Gabby, hay una serie de conversaciones que la joven tuvo con su madre, las que demostrarían “más y más tensión” entre ella y Brian.

Además, dicha declaración contiene más detalles sobre este caso, al mismo tiempo que intenta que averiguar el paradero de Laundri, quien regresó solo en la van a su casa en Florida el pasado 1 de septiembre.

Por su parte, la familia de Petito dijo, a través de su abogado que “haremos una declaración cuando Gabby esté en casa”.

En tanto, este martes se volvió a reanudar la búsqueda del novio de la joven, y uno de los principales sospechosos de este crimen, en una reserva natural en el estado de Florida.

#FBIDenver appreciates the collaboration of all agencies and personnel who assisted in the search, recovery, and identification efforts. @NatlParkService @forestservice @GrandTetonNPS @BridgerTetonNF pic.twitter.com/2CWXNBMUn2

— FBI Denver (@FBIDenver) September 21, 2021