¿Una travesura? Gato se escondió en una maleta y fue descubierto por trabajadores del aeropuerto

Un divertido hallazgo fue el que realizaron trabajadores de un aeropuerto en Estados Unidos, quienes descubrieron a un gato escondido dentro de una maleta.

Una travesura. Así se podría definir lo que hizo el felino llamado Smells al meterse al equipaje. Pero las cosas no salieron como esperaba y su presencia definitivamente no pasó desapercibida.

Según informó New York Post, este suceso ocurrió en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, de Nueva York, el martes durante horas de la mañana, luego de que un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) notara el pelaje que sobresalía por el cierre de la maleta.

De acuerdo a lo que comentó una portavoz del TSA, el pasajero no tenía idea que transportaba a un gato en la maleta.

“El viajero dijo que el gato pertenecía a otra persona”, explicó, algo que posteriormente fue confirmado.

Según se puede ver en una imagen compartida en redes sociales, el pelo color anaranjado del gato sobresalía del cierre del equipaje.

Posteriormente, el felino fue devuelto a su hogar y su verdadero dueño informó que, probablemente, el animal se metió en la maleta de una invitada que fue hasta su casa.

“A nuestros gatos les gusta mucho revisar bolsas y cajas y aparentemente uno de ellos se subió a su maleta. Fue solo un accidente”, aclaró el dueño y contó que Smells está en perfectas condiciones.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC

— TSA (@TSA) November 22, 2022