“Es un poco sorprendente”: Gemelas dieron a luz el mismo día y sus hijos pesaron igual

Un par de gemelas en Estados Unidos se convirtieron en madres el mismo día, en el mismo lugar y con solo horas de diferencia.

Se trata de Jill Justiniani y Erin Cheplak, quienes viven en California y admiten que hacen todo juntas.

“Jugamos juntas, dormimos juntas, comimos juntas”, contó Jill (30) a People. “Mis padres hablaban sobre cómo teníamos nuestro propio idioma juntas. Estábamos en nuestras cunas uno al lado del otro y hacíamos estos arrullos. Yo hacía un sonido y Erin respondía”, agregó.

El pasado 5 de mayo, ambas madres dieron a luz a sus respectivas guaguas. “Simplemente se siente como se suponía que debía ser”, comenta Jill. “Es un poco sorprendente porque, ¿cuáles son las probabilidades?”.

Si bien siempre pensaron en quedar embarazadas al mismo tiempo, no estaba en sus planes el dar a luz el mismo día.

Y es que el hijo de Jill iba a nacer por cesárea el 5 de mayo, no así el de Erin, cuyo nacimiento estaba programado para el 15 de mayo. Sin embargo, rompió la fuente antes de tiempo.

“Llamé a mi esposo, Zach, y le dije: ‘Está bien, esto no es una broma. Se me acaba de romper la fuente. Voy a necesitar que vuelvas a casa del trabajo y me lleves al trabajo de parto y al parto’“, recordó Erin, quien también llamó a su hermana.

Oliver, el hijo de Jill, nació a las 6:39 pm, mientras que Silas, el de Erin, llegó al mundo a las 11:31 pm. Ambos, pesaron y midieron lo mismo.