El doctor Philip Peven, actualmente de 104 años, reconoció haber inseminado a cientos de mujeres con su propia esperma durante sus más de 40 años de trabajo como ginecólogo en Michigan, Estados Unidos.

Según publicó The Sun, el hecho salió a la luz luego de que una mujer de 61 años descubriera que ella junto a otras personas eran compatibles con el médico al verificar sus resultados de ADN en línea.

“Descubrí que era un 50% judía asquenazí, pero nadie en mi familia es judío asquenazí. No tiene sentido”, aseguró al citado medio Jaime Hall, cuyos padres ya fallecieron.

Luego de enviar sus pruebas de ADN, el sitio 23andMe hasta ahora le ha asignado cinco medios hermanos. “Todos nacimos en el mismo hospital, todos nuestros certificados de nacimiento muestran a Peven como nuestro ginecólogo, no como nuestro padre”, afirmó.

La confirmación de que Paven era su padre se dio luego de un estudio conjunto que se hicieron con el sobrino del doctor, teniendo como compatibilidad un 12%.

Hall y una de sus medias hermanas decidieron este año ir a conocer al doctor Paven para agradecerle. “Nos dijo que no era el único médico del hospital que estaba donando esperma, había un grupo de médicos y entre ellos tenían muchos hijos. Dijo que había estado donando esperma desde 1947, ya que estaba haciendo una investigación en Chicago”, señaló.

“Él dijo: ‘fui un pionero, ¿sabes? Fui el primero en hacer algo como esto'”, relató Hall.

A pesar de lo ocurrido, Jamie reconoce que no le guarda resentimiento al médico, ya que “no lo veo de forma negativa. Estas mujeres, incluida mi madre, acudieron a él desesperadas y les dio algo que todas querían”.

“Algunas de las personas que me han llamado sienten que han sido engañadas, tienen problemas existenciales al respecto, pero yo no lo veo de esa manera. Estoy feliz de estar aquí y no tengo nada más que agradecimiento de estar viva”, indicó.