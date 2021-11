(EFE) – La activista sueca Greta Thunberg dijo que la cumbre del clima de Naciones Unidas COP 26, presidida por el Reino Unido, “es la más excluyente” jamás celebrada y un escaparate para los países ricos.

“COP 26 ha sido nombrada como la COP más excluyente. Esto ya no es una conferencia sobre el clima. Esto es un festival de lavado de imagen verde para el Norte global”, afirmó en la red social Twitter la líder juvenil, de 18 años.

Según Thunberg, se trata de dos semanas de ensalzamiento del “status quo” respecto a la acción climática y del “bla, bla, bla” por parte de los políticos.

#COP26 has been named the must excluding COP ever.

This is no longer a climate conference.

This is a Global North greenwash festival.

A two week celebration of business as usual and blah blah blah.

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 4, 2021