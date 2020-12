Una gran donación realizó la activista medioambiental Greta Thunberg, quien decidió dar la mitad del premio que ganó en julio a organizaciones que, al igual que ella, luchan contra el cambio climático y apoyan a las víctimas de desastres ambientales.

Se trata del Premio Gulbenkian para la Humanidad, de un millón de euros, otorgado por la Fundación Gulbenkian desde donde este lunes anunciaron la postura de la joven sueca.

Pero eso no es todo, porque ella misma adelantó que donará la otra mitad apenas la reciba. A través de sus redes sociales, aseguró que lo hará apenas pueda viajar a Lisboa a recibir el reconocimiento.

“Tan pronto como se reciba el resto del dinero, mi fundación también lo donará. Hasta ahora se ha entregado la mitad del dinero del premio. Para recibir la otra mitad, primero tengo que viajar a Lisboa, lo que no es posible hoy con la escuela y la pandemia en curso”, escribió en su cuenta de Twitter.

Yes. And as soon the rest of the money is received my foundation will donate that too. So far half of the prize money has been given out. In order to receive the other half I first have to travel to Lisbon – which is not possible today with school and the ongoing pandemic… https://t.co/pTLGymu7zo

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2020