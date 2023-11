De película: Kilométricas grietas emanan vapor por las calles de Islandia tras más de mil sismos

En los últimos días, Islandia se ha visto afectada por una creciente actividad sísmica que incluso llegó a registrar más de mil movimientos telúricos en 24 horas. Situación que preocupa principalmente a los habitantes de la ciudad de Grindavik.

Las alarmas se encendieron ante una inminente erupción volcánica en la isla, la más grande de los últimos 50 años, por lo que las autoridades ya han comenzado las evacuaciones hacia Reikiavik, capital de ese país.

En medio del trágico escenario, se han viralizado en redes sociales numerosos videos de las grietas que han quebrado las calles de Grindavik, grietas que tienen incluso una longitud kilométrica.

Asimismo, los evidencian las nubes de vapor que emanan producto de la baja profundidad del magma en ese sector.

Los quiebres en la tierra han afectado a buena parte de Grindavik, además de las carreteras cercanas, siendo estas últimas las más comprometidas con una fisura de más de 10 kilómetros, según medios internacionales.

A continuación dejamos videos que usuarios de redes sociales han compartido sobre cómo se encuentra Islandia y su estado en las últimas horas.

New aerial footage from Grindavik, Iceland, shows a large crack in the center of the town with apparent steam emanating from it. pic.twitter.com/Mjlxafr8ot

