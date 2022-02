Luego que Rusia diera comienzo a los ataques con armamento de guerra a los territorios ucranianos, miles de personas han comenzado el desplazamiento hacia las fronteras para poder escapar y encontrar un lugar seguro para sobrevivir.

Asimismo, cientos de ciudadanos han podido refugiarse en los sótanos de las casas o en algunos lugares subterráneos. Lo anterior, ha significado que mujeres, hombres, niños, niñas, e incluso mascotas, se trasladen a las estaciones de Metro para resguardarse, lo que ha recordado la estampa aterradora que dejó la ciudad de Londres en la Segunda Guerra Mundial.

Las instalaciones han permanecido abiertas y sus andenes se han convertido en las viviendas de las personas en los últimos días de violencia. En ese sentido, según informa la BBC, muchas de las personas han recurrido a la aplicación Telegram para comunicarse con el mundo exterior.

Bajo ese contexto, una imagen fue viralizada desde un grupo abierto de la comunidad, la cual daba cuenta que una mujer había dado a luz a una guagua dentro de las estaciones del metro.

Así, la política ucraniana Hanna Hopko, compartió la información en sus redes sociales. “Mia nació en un refugio esta noche en un ambiente estresante: Bombardeo de Kiev. Su mamá está feliz después de este desafiante parto“, publicó Hopko.

“Cuando Putin mata a los ucranianos, llamamos a las madres de Rusia y Bielorrusia para protestar contra la guerra de Rusia en Ucrania. ¡Defendamos vidas y humanidad!”, añadió.

🇺🇦 Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9

— Hanna Hopko (@HopkoHanna) February 25, 2022