Curtis Means es el nombre del niño nacido en Alabama, Estados Unidos, con tan solo 21 semanas y un día de gestación, luego de que su madre entrara en labor de parto y pesara menos de medio kilo, quien fue certificado como la guagua más prematura del mundo en sobrevivir.

El Récord Mundial de Guinness y el Hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham, anunciaron que el menor que solo pesó 420 gramos al nacer, estableciendo la nueva marca. Nació a 132 días de lo estimado junto a un gemelo que no sobrevivió, pero ahora el niño se encuentra sano y tiene 16 meses, según lo informado por Deutsche Welle.

El doctor Brian Sims, expresó que las estadísticas muestran que los niños que nacen tan prematuramente tienen escasas posibilidades de sobrevivir, probabilidades que fueron vencidas por Curtis.

“Normalmente aconsejamos una atención compasiva en situaciones de nacimientos tan extremadamente prematuros”, señaló a través de un comunicado del centro asistencial, en el que añadió que “esto permite a los padres sostener a sus bebés y apreciar el poco tiempo que puedan tener juntos.

En cambio, Curtis se fue haciendo más fuerte y recibió el alta tras 275 días en el hospital. Necesitó ayuda de los terapeutas para empezar a usar la boca y comer”.

Curtis Zy-Keith Means had sub-1% chance of survival but he's now a happy and healthy 16-month-old!

— #GWRDay – November 17th (@GWR) November 10, 2021