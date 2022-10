“Algo lo empujó”: Madre asegura que a su guagua la botó un fantasma y que quedó registrado en cámara

¿Será por Halloween o solo es una coincidencia? Eso es lo que se debe estar preguntando una madre en Estados Unidos, quien quedó completamente aterrorizada cuando vio a su guagua caerse por, supuestamente, haber sido empujada por un fantasma.

Así lo aseguró Ashley Scott (34), oriunda de Tennessee, quien contó que el pasado 1 de octubre estaba de compras cuando su pareja, Chris Geisler (38), la sorprendió al enviarle el video de la cámara de seguridad que mostraba que su hijo se había caído de manera bastante particular.

De acuerdo a lo que se puede apreciar en las imágenes, Geisler estaba mirando televisión cuando su hijo Gavin (1) gateaba en dirección hacia la habitación donde se encontraba su padre, momento en que se cae hacia adelante repentinamente y sin previo aviso.

“Estaba comprando comestibles y Chris me envió un video porque realmente lo asustó”, contó la mujer a Fox News. “Estaba desconcertado por lo que vio y dijo: ‘¿Qué piensas de esto?’ y estaba asustado, no sabía qué pensar realmente”, agregó.

“Simplemente estaba gateando hacia nuestra habitación, y estaba mirando a su padre y luego lo siguiente que supo es que algo lo había empujado”, detalló sobre la presunta experiencia paranomal.

“Es simplemente extraño. Es demasiado extraño. Nunca había visto a un niño caer así. Estaba a cuatro patas, sobre sus manos y rodillas. No creo que haya perdido el equilibrio ni nada, es un bebé muy fuerte”, aseguró.

La mujer reiteró que no cree que su hijo se haya caído, sino que “creo que algo lo empujó” y que “espero que nada de eso esté sucediendo o lo esté lastimando, pero parece ser así. Es espeluznante. Estaba realmente molesta y preocupada por él”.

No es la primera vez

Scott reveló que esta no es la primera vez que ocurren situaciones paranormales en el departamento en el que vive hace tres años.

Es más, comentó que ella también vivió una experiencia paranormal cuando era niña y vio un supuesto fantasma.

“Mi hermana y yo compartimos una habitación cuando era más joven y lo primero que experimenté fue que estaba durmiendo en mi habitación y me desperté y vi a un niño pequeño”, dijo. “Estaba de pie junto a la cama de mi hermana, y realmente me asustó”, recordó.

Ashley indicó que tanto ella como su pareja han escuchado ruidos de choques en su casa y, aunque no ha pasado nada violento, tiene miedo por la seguridad de su hijo.

“Siempre lo he aceptado, porque pienso, bueno, realmente no me molesta si hay algo aquí, simplemente lo ignoré. Nunca sucedió nada violento en el pasado”, expresó.

“Pero cuando eso le pasó a Gavin, realmente me empezó a preocupar, porque si lo iban a empujar, eso realmente me asustó (…) definitivamente estoy nerviosa, todos lo estamos”, cerró.

Mira el video de las cámaras de seguridad acá