Guardia atendió a “mujer fantasma” en hospital argentino: Recinto aclaró qué fue lo que ocurrió

Un verdadero dilema se ha producido en Argentina tras el video en el que un guardia de seguridad aparece atendiendo a una persona “fantasma” en un hospital, hecho que habría ocurrido el reciente fin de semana.

De acuerdo a los registros, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, el funcionario del Sanatorio Finochietto de Buenos Aires, registró y hasta ofreció una silla de ruedas a una presunta mujer, aunque en las imágenes no se ve a nadie.

Lo ocurrido generó una enorme encrucijada en la que algunos apuntaron directamente a un espíritu y otros a un “fake” que se estaba tramando desde algún lado.

Este es el video donde se puede ver al guardia del sanatorio Finochietto, hablando con quien el dijo que era una señora, la cual quería ir a la habitación de una mujer que ya falleció. Lo peor de todo, NO SE LA VE EN EL VIDEO🤯🫢pic.twitter.com/dPAmjyGj0d — juli🔮 (@cronopiatw) November 15, 2022

Las explicaciones del recinto

Con el correr de los días, desde el Sanatorio saltaron al paso de las especulaciones y fue Guillermo Capuya, responsable de Relaciones Institucionales del recinto el que habló este miércoles.

“Lo único que puedo decir es que esto molestó, porque perdimos toda la mañana con esto. Me llamaron desde Estados Unidos, México, Panamá, por algo que casi seguro, lo puedo asegurar, es una situación armada”, señaló a Infobae.

Notoriamente molesto, Capuya aseguró que “el personal de seguridad del sanatorio no tiene vínculo con la institución, es tercerizado”, agregando que ya se está haciendo una investigación sobre este curioso suceso.

“No sé si (es) para hacer una broma o qué, pero se viralizó. Lo que es yo, no creo es en fantasmas”, remarcó el médico del recinto.

Asimismo, se refirió al registro que aparentemente anotó el guardia en el momento del video, apuntando a que “dijeron que la persona registró a alguien que había muerto, y eso no está, no hay nada (…) Lo dice él, no está registrado el nombre”.

“La puerta está rota, se abrió como 28 veces en 10 horas. Esto sucedió justo cuando esta persona estaba sola, porque siempre está acompañada”, finalizó.