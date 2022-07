El insólito accidente del ex representante de Maradona: Le cayó un palo en la cabeza al sacarse una foto

Una insólita situación vivió Guillermo Coppola, ex representante del mítico futbolista argentino Diego Armando Maradona, luego de que una persona le pidiera una foto mientras caminaba por la calle.

El hecho ocurrió el pasado lunes 4 de julio, cuando una transeúnte se cruzó con el empresario, un hombre muy reconocido en el vecino país, y le solicitó registrar el momento, situación muy cotidiana.

Sin embargo, en el instante en que la joven estaba sacando la selfie, cayó un palo que aterrizó directamente en la cabeza de Coppola, quien quedó tan sorprendido como adolorido por el inesperado golpe.

Lo sucedido fue grabado por una cámara de seguridad ubicada en Avenida Libertador, Buenos Aires, en la que se observa que uno de los hombres más cercanos a Maradona accede gentilmente a la petición de la fanática.

En principio, el otrora representante creyó que todo se trataba de una estrategia para un robo, especialmente porque le llamó la atención que quien le solicitó la fotografía fuera alguien tan joven.

El propio afectado relató a El Trece que “me llamó la atención que sea una joven, ahí vuelvo sobre mis pasos porque me iba a la esquina a una reunión y sentí un golpe fortísimo”.

“Pensé que me estaban afanando (robando) porque asocié el pedido con el palo y el golpe. Enseguida salieron los porteros y ahí me di cuenta que no era así. Miré para arriba y vi el hocico del perro del vecino que estaba buscando la rama”.

Justamente, la agresión a Coppola vino de parte de un canino que estaba jugando con el palo en un quinto piso y que se le cayó accidentalmente, hecho que no le dejó ninguna herida al manager, pero sí una singular anécdota.