“Sentí alegría de estar viva”: Habla joven que cayó a las vías del tren en movimiento tras desmayarse

El video que captó el momento exacto en que una joven en Argentina cayó a las vías de un tren del metro en movimiento tras desmayarse dio la vuelta al mundo rápidamente.

Y es que increíblemente sobrevivió de milagro tras el accidente que sufrió el pasado jueves en la estación Independencia, del Belgrano Sur, de acuerdo a lo que consignaron los medios trasandinos.

Pese a lo impactante que fue la caída entre los dos vagones del carro en movimiento, la joven de 24 años, madre de una hija de 2, quedó “ilesa” y fue trasladada hasta un recinto asistencial donde estuvo diez días internada con una fractura de cráneo y algunas lesiones.

Candela, el nombre de la joven que ese día iba camino a buscar trabajo, dio su testimonio a Noticias Telefe, donde indicó que “lo único que recuerdo es previo a estar esperando el tren. Subí y cuando que se aproximaba sentí como un mareo y después ya no me acuerdo más. Lo único que llegué a decir fue a la persona que tenía adelante ‘disculpe, me siento mal’. Nada más”.

“Fue la suerte de caer justo entremedio de los dos que no pasó algo más, porque o sino hubiese sido otra historia”, agregó al medio trasandino.

Tras ser consultada por lo que sintió cuando vio el video, Candela dijo que “sentí alegría de estar viva y después incertidumbre, no le encontraba lógica a lo que pasó, cómo estaba tan bien después de eso”.

Además, la joven dijo que reaccionó cuando estaba tirada en el piso del andén, “cuando me sacaron”.

“¿Eres consciente de que volviste a nacer?”, le preguntó el periodista. “Sí, es un milagro”, respondió Candela, quien también aprovechó de agradecer a los trabajadores que la rescataron.