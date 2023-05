Príncipe Harry y Meghan Markle denuncian “persecución casi catastrófica” de paparazzi​ en Nueva York

El príncipe Harry de Inglaterra y su esposa, Meghan Markle, acusaron ser víctimas de una “persecución al volante casi catastrófica” por parte de un grupo de paparazzis a su salida de una sala de eventos en Nueva York, Estados Unidos.

El confuso incidente ocurrió la noche de este martes cuando abandonaban una entrega de premios a cuatro cuadras del Central Park, según informó la pareja a través de un portavoz. Además, en el vehículo viajaba Doria Ragland, la mamá de Meghan.

“Esta persecución incesante, que duró más de dos horas, tuvo como resultado múltiples colisiones cercanas que involucraron a otros conductores en la carretera, a peatones y a dos oficiales del departamento de policía de Nueva York”, dice la misiva.

Sin embargo, de acuerdo con el periódico The New York Times, la policía de la ciudad afirmó que no cuentan con “ningún informe de ningún tipo” en torno a la persecución de la pareja, tampoco sobre colisiones ni de heridos relacionados con el supuesto acoso a la pareja.

CNN, por su parte, consignó que sí hubo un equipo de protección de la policía que seguía a Harry y Meghan en otro automóvil y que tuvieron que intentar algunas maniobras para evadir a los paparazzi, aunque también descartaron que se produjera un accidente.

“Aunque el hecho de ser una figura pública implica un nivel de interés por parte del público, nunca debe costarle la seguridad a nadie“, concluyó el texto difundido a nombre del duque y la duquesa. “La distribución de estas imágenes (…) anima a unas prácticas altamente intrusivas que resultan peligrosas para todos los implicados”, sentenciaron.